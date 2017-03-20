Тихонов: та схема, по которой «Енисей» играл на сборах, сейчас не работает

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Тосно» (0:1) в матче 27-го тура ФНЛ. В весенней части чемпионата красноярский клуб дважды проиграл и один раз сыграл вничью.
«Мы прошли подготовку, довольно хорошо смотрелись на сборах, не провели там ни одного плохого матча. Та схема, при которой мы играем сейчас, она работала, была хорошая игра. Сейчас что произошло? Не забиваем… Без них нет побед. Мы предупреждали ребят, чтобы не фолили, но пропустили гол со стандарта. Считаю, что была равная игра сегодня», — цитирует Тихонова пресс-служба клуба.
После 27 туров «Енисей» занимает в ФНЛ 7-е место, в четырёх очках от 4-й позиции, которая позволяет сыграть в переходных матчах за право в сезоне-2017/18 выступать в РФПЛ.