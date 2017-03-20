Ройс может выйти на поле в матче с «Баварией»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может выйти на поле в матче 28-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией», сообщает Ruhr Nachrichten.
Согласно информации источника, футболист немецкой сборной в конце текущей недели наверняка приступит к тренировкам по индивидуальной программе и начнёт с беговых упражнений. Игрок получил мышечную травму в конце первого тайма матча 23-го тура Бундеслиги с леверкузенским «Байером» (6:2) и не смог продолжить игру.
Игра между «Баварией» и «Боруссией» состоится 8 апреля на поле мюнхенцев.