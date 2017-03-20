Лаборде: злит, когда играют грубо против моих партнёров, они — моя вторая семья

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде, который недавно провёл сотый матч за «горожан», рассказал о периоде карьеры в стане краснодарского клуба, а также поведал, почему он не исполняет удары с 11-метровой отметки.
«Для меня большая честь носить футболку «Краснодара» и сражаться за эту большую семью, которую я люблю практически так же, как и свою настоящую семью. Надеюсь, что смогу сыграть ещё много игр в составе команды и подарить болельщикам немалое количество положительных эмоций.
Почему я никогда не подхожу к 11-метровой отметке? Я бил пенальти в командах, в которых я играл ранее, но только тренер решает, кто подойдет к 11-метровой отметке. У нас в «Краснодаре» определены пенальтисты, и я уважаю тренерское решение.
С чем связана моя агрессивная манера игры? На самом деле я сам тот человек, который часто страдает от грубости соперника. А ещё меня злит, когда играют грубо против моих партнёров, потому что для меня они намного больше чем просто партнёры или друзья, это моя вторая семья. Наверное, из-за этого я и получаю карточки… Знаю, что это плохо, и в последнее время стараюсь лучше контролировать свои эмоции», — цитирует Лаборде пресс-служба «Краснодара».