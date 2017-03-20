Доннарумма: я надеюсь остаться в «Милане», о новом контракте позаботится агент

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не хочет уходить из команды. Контракт 18-летнего футболиста истекает летом 2018 года, а новый договор пока не подписан. В услугах вратаря сборной Италии заинтересован «Реал», однако россонери отпускать Доннарумму не собираются. Не планирует перемен и сам игрок.
«Я надеюсь остаться в «Милане». Что касается нового контракта, этот вопрос будет решать мой агент», — цитирует Доннарумму Football Italia.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что в клубе готовят для Джанлуиджи Доннаруммы контракт до 2020 года с окладом € 3 млн за сезон.