Гризманн: могу ли я однажды стать игроком «Реала» или «Барсы»? Почему бы и нет?

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопрос о том, может ли он себя в будущем представить игроком «Реала» или «Барселоны».
«Могу ли я однажды стать игроком „Реала“ или „Барсы“? Почему бы и нет? Я мечтаю играть за большие клубы, а эти команды наряду с „Баварией“ и английскими клубами к таковым и относятся.
Но на данный момент я не намерен ничего менять. Не хочу переезжать в другую страну. Мне очень нравится Испания, здесь всегда солнце. Мне это помогает быть счастливым», — приводит слова Гризманна L'Equipe.