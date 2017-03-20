«Уфа» — самый открытый клуб лиги, где двери генерального директора всегда открыты, а у фан-сектора не было ни одного инцидента с нарушениями! Сам стадион «Нефтяник» является наиболее безопасным на данный момент, хотя и не является чисто футбольным. Что же делает наше уважаемое МВД для обеспечения безопасности на таком объекте?! Обносит неприступной клеткой домашний сектор стадиона, тем самым напрочь отбивая желание и возможности фанатов. И это происходит в стране, где через год будет проходить чемпионат мира? Но обида в том, что нас просто обманули, пообещав убрать клетку на определённых условиях. Клуб и фанаты выполнили свою часть сделки, а вот кое-кому в очередной раз всё сошло с рук…
Кто там назвал Россию нефутбольной страной и благодаря кому?! Итогом всего этого безобразия стала полупустая фанатская трибуна… Болельщики начали действовать по-своему, а клуб просто потерял весомую долю поддержки. Мой сын, который сам постигает азы футбола в школе ФК «Уфа», при походе на стадион часто спрашивает: «Почему мы не там, папа?» А мне просто приходится ему отвечать: «Сынок, мы не звери!» — говорится в тексте петиции фаната «Уфы» Альберта Султангирова.
Фанаты «Уфы» требуют убрать решётки с фан-сектора стадиона