Бернардески и Габбьядини не помогут сборной Италии в матче с командой Албании

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески и нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбьядини из-за травм не сыграют за сборную Италии в матче квалификации чемпионата мира 2018 года по футболу с командой Албании и в товарищеской встрече со сборной Нидерландов.
Бернардески страдает от болей в лодыжке, а Габбьядини восстанавливается после травмы паха. Их места в составе итальянской команды заняли Симоне Верди из «Болоньи» и Андреа Петанья из «Аталанты».
Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:
голкиперы Буффон («Ювентус»), Мерет (СПАЛ), Доннарумма («Милан»);
защитники Астори («Фиорентина»), Спинаццола («Аталанта»), Дзаппакоста («Торино»), Данило Д′Амброзио («Интер»), Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Де Шильо, Романьоли (оба — «Милан»), Ругани, Барцальи, Бонуччи (все — «Ювентус»);
полузащитники Пароло («Лацио»), Инсинье («Наполи»), Симоне Верди («Болонья»), Сансоне («Вильярреал»), Де Росси («Рома»), Верратти («ПСЖ»), Кандрева, Гальярдини (оба — «Интер»);
нападающие Эдер («Интер»), Иммобиле («Лацио»), Белотти («Торино»), Андреа Петанья («Аталанта»).
Сборная Италии сыграет с Албанией на своём поле 24 марта, а с командой Нидерландов проведёт встречу на выезде 28 марта.