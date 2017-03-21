Рейна: «Ювентус», «Барселона», «Бавария» и «Реал» не могут быть рады жребию ЛЧ

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. По его словам, ни одна из команд в парах «Ювентус» — «Барселона» и «Реал» — «Бавария» не может быть довольна выпавшим жребием.
«Противостояние „Ювентуса“ и „Барселоны“ будет сложным для обеих команд. Никто в этой паре не может быть рад такой жеребьёвке. То же самое касается и пары „Бавария“ — „Реал“. Именно эти четыре команды вместе с мадридским „Атлетико“ являются главными фаворитами турнира», — приводит слова Рейны Football Italia.