Лаллана: извинился перед игроками «Ливерпуля» за промах в матче с «Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана рассказал о своём промахе в матче с «Манчестер Сити» (1:1) в 29-м туре АПЛ. В концовке встречи при ничейном счёте английский футболист плохо попал по мячу в голевом моменте.
«Это, вероятно, был бы победный гол в матче, поэтому я очень разочарован. После того, как мяч пришёл ко мне, я уже посчитал, что забил, но неправильно поставил ногу. После окончания матча я извинился перед партнёрами в раздевалке», — цитирует Лаллану официальный сайт «Ливерпуля».
Видео промаха Лалланы можно посмотреть в YouTube.