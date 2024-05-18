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Де Дзерби – единственный кандидат «Баварии» на должность главного тренера

Де Дзерби – единственный кандидат «Баварии» на должность главного тренера
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби остался единственным кандидатом спортивного директора «Баварии» Макса Эберля на замену Томаса Тухеля летом, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Эберль, как сообщалось ранее, уже провёл встречу с бывшим коучем «Шахтёра». Если ему удастся уговорить его возглавить немецкий клуб, то «Брайтон» получит € 12 млн.

Других кандидатов у мюнхенцев сейчас нет, поскольку руководство клуба решило больше не рассматривать вариант с возвращением Ханса-Дитера Флика.

Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Ральфом Рангником и Оливером Гласнером.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что руководство «Баварии» намерено сохранить нынешнего главного тренера Томаса Тухеля в клубе. Однако немецкий специалист заявил, что он точно покинет мюнхенцев по окончании нынешнего сезона.

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