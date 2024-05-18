«Атлетик» объявил о продлении контракта с главным тренером Вальверде

Официальный сайт «Атлетика» из Бильбао сообщил о продлении контракта с 60-летним главным тренером Эрнесто Вальверде. Новое соглашение будет действовать ещё один сезон — до конца июня 2025 года.

Сезон-2024/2025 станет для Вальверде девятым во главе баскского клуба, при этом он возглавляет «Атлетик» в третий раз в своей карьере. Ранее специалист самостоятельно работал в Бильбао с июля 2003 по июнь 2005 года и с июля 2013 по июнь 2017 года, третий период Эрнесто на посту главного тренера басков начался в июне 2022 года.

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За два тура до завершения сезона испанской Ла Лиги «Атлетик» занимает пятое место с 62 очками в 36 матчах и обеспечил себе как минимум шестую итоговую строчку, что гарантирует клубу участие в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.