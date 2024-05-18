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Жерар Пике высказался о работе Жоана Лапорта в «Барселоне»

Жерар Пике высказался о работе Жоана Лапорта в «Барселоне»
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о работе Жоан Лапорта на посту президента клуба.

«Многие считают Лапорту лучшим президентом в истории клуба. Результаты – это ещё не всё.

Нам повезло, что мы можем выбирать президента. Я бы дал ему время до конца его срока (до 2026 года – прим. «Чемпионата»). Нам нужно нести ответственность за свой выбор», – приводит слова Пике Jijantes FC.

Лапорта пришёл на должность президента «Барселоны в марте 2021 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 36 туров «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге с 79 очами. Досрочное чемпионство оформил мадридский «Реал» (93 очка).

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