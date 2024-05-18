Почеттино рассказал, на каком этапе сезона он был уверен в своём увольнении из «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, на каком этапе сезона-2023/2024 он был уверен в своём увольнении из лондонского клуба.

«Самый тяжёлый момент сезона? После игры с «Вулверхэмптоном» (2:4). В такой момент ты, как тренер и сотрудник, ощущаешь одиночество. Ты ощущаешь, будто все смотрят на тебя и видят того, кто в чём-то виноват, а ты не понимаешь, что происходит. После той игры мы были одни на протяжении двух часов. Пять членов тренерского штаба в очень маленьком помещении. Нам было грустно.

Ситуация была несправедливой, мы такого не заслуживали, но результат поставил нас в очень тяжёлое положение. Проблема же была в обстоятельствах", — приводит слова Почеттино Daily Mail.

На данный момент на счету «Челси» 60 очков. После 37 туров команда Почеттино занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: