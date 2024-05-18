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Хави: я полностью уверен, что буду тренером «Барселоны» в следующем сезоне

Хави: я полностью уверен, что буду тренером «Барселоны» в следующем сезоне
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что не покинет клуб этим летом.

«Я полностью уверен, что буду тренером «Барсы» в следующем сезоне. Для меня честь оставаться в этом клубе. Я спокоен и полон энтузиазма», – приводит слова Хави Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сообщалось, что несколько членов совета директоров «Барселоны» изъявили желание, чтобы Хави покинул свою должность по окончании сезона, после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и тяжёлом экономическом состоянии клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за два тура до окончания чемпионата на 14 очков.

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