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У Килиана Мбаппе повреждение подколенного сухожилия

У Килиана Мбаппе повреждение подколенного сухожилия
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не сыграл в матче Лиги 1 против «Ниццы» (1:2) из-за травмы.

25-летний французский футболист не попал в заявку команды на эту игру чемпионата Франции сезона-2023/24. По информации журналиста Дани Жиля, Мбаппе остался в Париже из-за дискомфорта в подколенном сухожилии левой ноги.

10 мая в социальной сети Килиан Мбаппе сообщил, что покинет «Пари Сен-Жермен» после завершения сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что он согласовал с мадридским «Реалом» контракт, рассчитанный до 2029 года.

Кроме него в заявку на матч против «Ниццы» не попали голкипер Кейлор Навас, который также сообщил, что летом покинет клуб, правый защитник Ашраф Хакими, форвард Рандаль Коло-Муани, вингер Усман Дембеле и левый защитник Нуну Мендеш.

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