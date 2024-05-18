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Томас Тухель может возглавить «МЮ». Стороны провели первые контакты

Томас Тухель может возглавить «МЮ». Стороны провели первые контакты
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Журналист Bild Кристиан Фальк сообщил, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель летом будет готов к новому вызову в карьере.

17 мая 50-летний немец подтвердил, что покинет «Баварию» в конце сезона. По информации Фалька, коуч хочет вернуться в АПЛ. Ранее он тренировал «Челси» в чемпионате Англии.

Представители Тухеля поддерживают контакт с «Манчестер Юнайтед», который возглавляет Эрик тен Хаг.

Напомним, ранее стало известно, что «Бавария» хотела оставить главного тренера команды Томаса Тухеля на следующий сезон. Немецкий специалист выставил ряд условий, таких как оказание реального влияния на трансферную политику «Баварии». Специалист хочет самостоятельно определять, какие футболисты должны быть проданы, а какие приобретены.

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