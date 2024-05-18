Агент Аллегри рассказал, как тренер отказался возглавить «Реал» в 2021 году

Джованни Бранкини, агент бывшего главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, рассказал, что итальянский специалист мог возглавить «Реал» в 2021 году.

«Если бы он подписал контракт, Аллегри бы возглавил «Реал». Всё было согласовано. Но в конце концов с болью в сердце он решил не делать этого. Это было болезненное решение. Совпали две вещи: семейный вопрос и предложение «Ювентуса» вернуться. Эти две вещи совпали, и он решил не покидать Турин.

«Реал» — фантастический клуб с невероятными профессионалами. Для Аллегри это была мечта, и, честно говоря, для меня это тоже было бы большим профессиональным удовлетворением, но причина, по которой он не подписал контракт, была настолько человечной и серьёзной, что нам всем пришлось её принять.

«Реал» не сразу взял Карло Анчелотти, поскольку ситуация с Аллегри стала полной неожиданностью. Анчелотти остался бы в «Эвертоне», но он заплатил отступные, чтобы освободиться. Анчелотти и «Реал» действовали решительно и прямо, и я не вмешивался», — приводит слова Бранкини Real Madrid Info в соцсетях.

Напомним, 17 мая пресс-служба «Ювентуса» объявила, что Аллегри больше не является главным тренером «старой синьоры». В заявлении клуба подчёркивалось, что «увольнение последовало из-за определённого поведения во время и после финала Кубка Италии, которое клуб счёл несовместимым с ценностями «Ювентуса».

«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, победив «Аталанту»: