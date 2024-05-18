МЛС опубликовала данные о зарплатах всех игроков, в том числе и Месси

Стало известно, сколько денег получает каждый футболист, выступающий в американской лиге МЛС. В том числе была опубликована зарплата капитана «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Интер Майами» является лидером Восточной Конференции МЛС, и клуб, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм, лидерует по количеству игроков с наибольшими зарплатами в лиге.

Это стало известно из данных официального портала MLS Players Association.

Топ-5 футболистов МЛС по зарплате:

Лионель Месси («Интер Майами») – $ 12 млн з/п (с гарантированной компенсацией 20,446,667); Серхио Бускетс («Интер Майами») – 8,499,996, (8.774.996); Лоренцо Инсинье («Торонто») – 7,5, (15,4); Джердан Шакири («Чикаго Файр») – 7,350, (8.153); Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллз») – (5,405), (6,035,625).

Отмечается, что гарантированная компенсация включает в себя базовую зарплату игрока, а также все подписные и гарантированные бонусы, ежегодно начисляемые в течение всего срока действия контракта игрока, включая годы, на которые контракт может быть автоматически продлён.

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