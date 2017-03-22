«Челси» предложил «Монако» € 38 млн за Бакайоко

Лондонский «Челси» сделал предложение «Монако» по поводу приобретения полузащитника Тьемуа Бакайоко, сообщает официальный «твиттер» Get French Football. По информации источника, синие предложили монегаскам € 38 млн за 22-летнего футболиста. Ещё € 5 млн «Монако» может получить в качестве различных бонусов.
В нынешнем сезоне Бакайоко провёл 26 матчей во французской Лиге 1, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. На его счету также 11 матчей и 1 гол в Лиге чемпионов, где монегаски добрались уже до 1/4 финала.