Диего Коста: я хотел перейти в «Атлетико», но Конте даже не смотрел на меня

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста, защищающий ныне цвета лондонского «Челси», признал, что изначально его взаимоотношения с главным тренером команды Антонио Конте были натянутыми. Итальянский специалист возглавил «Челси» перед стартом нынешнего сезона.
«Мои отношения с Конте начались не лучшим образом, так как я хотел перейти в «Атлетико» и сказал ему об этом. Я был в неважном психологическом состоянии и хотел побеседовать с Конте относительно смены клубной прописки. Однако Конте даже не смотрел на меня», — приводит слова Косты Cadena Ser.
Диего Коста защищал цвета «Атлетико» с 2010 по 2014 год, после чего пополнил ряды английского клуба.