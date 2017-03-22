«Боруссия» Д может пригласить Паулу Соузу в случае ухода Тухеля в «Арсенал»

Руководство дортмундской «Боруссии» рассматривает кандидатуру главного тренера «Фиорентины» Паулу Соузы в качестве замены наставнику немецкой команды Томасу Тухелю, если тот покинет её по окончании сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что Тухель в межсезонье возглавит лондонский «Арсенал», однако из английского клуба информацию о переговорах с Тухелем не подтвердили. Тем не менее в немецком клубе уже начали думать о замене Тухелю, если он всё-таки покинет «Боруссию».
Тухель возглавил «Боруссию» перед стартом предыдущего сезона, сменив на этом посту Юргена Клоппа. Команда под его руководством заняла 2-е место в чемпионате Германии.