Ватцке: Обамейянг стоит очень дорого, но мы хотим, чтобы он остался в «Боруссии»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что клуб не собирается выставлять нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга на трансфер. Ватцке сказал это в ответ на вопрос о том, смогут ли заинтересованные в услугах габонского футболиста клубы приобрести его за € 65 млн.
«Мы сейчас входим в область гипотетического. Очевидно, что Обамейянг стоит очень дорого, если его попытаются купить. Но мы хотим, чтобы он остался в «Боруссии», — приводит слова Ватцке Sport Bild.
Недавно Обамейянг вызвал недовольство руководства и тренерского штаба «Боруссии», сказав, что для дальнейшего прогресса ему следовало бы сменить клубную прописку. Игрок, в частности, всегда говорил о желании играть за мадридский «Реал».