В Екатеринбурге все задействованные на ЧМ-2018 специалисты пройдут обучение

Все специалисты, которые будут задействованы во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году, должны обладать всеми необходимыми для этого знаниями, в том числе — в достаточном объёме владеть иностранными языками. Об этом сказал губернатор Евгений Куйвашев на совещании по подготовке к турниру.
По словам главы региона, подготовка к проведению матчей чемпионата в Екатеринбурге входит в финальную стадию: завершается основной комплекс строительных работ, многое сделано для модернизации транспортной, гостиничной и спортивной инфраструктуры, а также для обеспечения безопасности участников и гостей соревнований, сообщает пресс-служба министерства физкультуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области.