Ветераны «Рубина» подняли вопрос о переводе Лестьенна и Сонга в дубль

Ветераны «Рубина» вратарь Сергей Рыжиков, защитник Олег Кузьмин и полузащитник Гёкдениз Карадениз подняли вопрос о переводе хавбеков Максима Лестьенна и Алекса Сонга в дубль. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».
После первого поражения в 2017 году в Екатеринбурге от «Урала» (0:1) обстановка в «Рубине» накалилась ещё больше. Лидеры раздевалки Сергей Рыжиков, Гёкдениз Карадениз и Олег Кузьмин сегодня устроили разбор полётов и отчитывали двух летних новичков — Максима Лестьенна и Алекса Сонга. Главный тренер команды Хави Грасия даже был вынужден отменить утреннюю тренировку. Жёсткий разговор на повышенных тонах ветеранов команды с дорогостоящими резервистами продлился почти два часа. В числе тех, кто высказывал обвинения в адрес звёзд «скамейки», были и Руслан Камболов, Тарас Бурлак и даже скромный Эльмир Набиуллин, хотя на самом разговоре за закрытыми от тренеров и персонала дверями были и другие футболисты команды. Ветераны подняли вопрос о переводе камерунца и бельгийца в дубль в качестве воспитательной меры, если легионеры не возьмутся за голову. В клубе целый ряд людей неофициально подтвердили нам этот факт.
Разговор закончился тем, что расслабившимся легионерам сделали последнее предупреждение, и если Лестьенн с Сонгом не поменяют своего отношения к делу, то будут переведены в молодёжную команду.
В группе тех, кого ветераны могли взять на поруки, мог оказаться и Янн М'Вила, у которого тоже замечали запах спиртного, но который, по словам очевидцев, хотя бы тренируется в полную силу, играет в старте и пытается помочь команде. Возможно, на французского опорника так влияет тесное общение с бельгийцем и камерунцем, которые пока совсем не оправдывают возложенных надежд.
В нынешнем сезоне Максим Лестьенн принял участие всего в восьми матчах РФПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. На счету Алекса Санга 9 матчей и 2 голевые передачи.