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«Семак может проиграть один чемпионат – что такого-то?» Ташуев – о чемпионской гонке в РПЛ

«Семак может проиграть один чемпионат – что такого-то?» Ташуев – о чемпионской гонке в РПЛ
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Бывший главный тренер воронежского «Факела» и грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о работе тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака и возможном новом чемпионе Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Меня спрашивают: «Вот, Семак не станет чемпионом». Отвечаю: «Вы что, обалдели? Человек выиграл пять чемпионатов подряд, с какого перепугу он должен выигрывать каждый год?» Семак абсолютно нормально работает. Человек может проиграть один чемпионат – что такого-то?» – приводит слова Ташуева Sports.ru.

Отметим, «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл пять титулов чемпиона России подряд.

По итогам 26 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. «Краснодар» с 50 очками располагается на втором месте, уступая сине-бело-голубым по сумме личных встреч. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (47 очков).

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