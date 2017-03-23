Чудо-гол, объятия с фанатами и ни капли слёз. Как Подольски прощался со сборной

22 марта в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» национальная команда Германии в товарищеском матче добилась победы над сборной Англии со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Лукаш Подольски, который проводил последний матч за «бундесманншафт».
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