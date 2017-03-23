Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези СКА — Локомотив Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сидибе признался, что переедет в АПЛ, только если будет иметь игровую практику

23 марта 2017, четверг. 11:07. Футбол
Защитник «Монако» Джибриль Сидибе сказал, что для него очень важна игровая практика и он готов переехать в чемпионат Англии только в том случае, если он там её получит.

«Если я и перейду в команду Премьер-лиги, то должен быть уверен, что буду получать регулярную игровую практику», — сказал француз в эфире RMC.

Ранее руководство «Челси» выразило заинтересованность в защитнике, а скауты лондонского клуба регулярно просматривают матчи Сидибе. В текущем сезоне 24-летний игрок провёл в чемпионате Франции 24 матча и забил два мяча.
Источник: RMC Сообщить об ошибке
Теги
ФК Монако Челси Джибриль Сидибе
Новости. Футбол
23 марта 2017, четверг
11:35 Наставник «Вердера» верит, что Гнабри не покинет клуб
11:33 Тимощук будет зарабатывать в «Зените» $ 240 тыс. в год
11:25 «Барселона» нацелилась на Мареза
11:18 Африканские студенты Краснодара посетят матч сборных России и Кот-д'Ивуара
11:07 Сидибе признался, что переедет в АПЛ, только если будет иметь игровую практику
11:02 Английским клубом, предложившим € 110 млн за Мбаппе, оказался «МЮ»
11:02 В «Сельте» не исключают возвращения Нолито из «Манчестер Сити»
10:47 Миранда выведет сборную Бразилии на матч с Уругваем в роли капитана
10:45 Витоло: не вижу большой разницы между концепциями дель Боске и Лопетеги
10:44 Бышовец: принесу пользу на этой должности. Футбол для меня – храм. Бог – совесть
10:27 Джикия: футболисты сборной России постараются добиться самых высоких результатов
10:11 «Мордовия» обменяет пачку сигарет на билет на матч
10:02 «Манчестер Сити» нацелился на Кингсли Комана
10:00 Дрогба может перейти в клуб второго дивизиона Северной Америки
09:57 Месси, Агуэро и Игуаин начнут матч против Чили с первых минут
09:46 Экс-игрок «Спартака» Озбилиз разочаровался в «Бешикташе»
09:43 Сабо: на месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе!
09:38 Симеоне: если бы захотел покинуть «Атлетико», имел бы для этого 35 млн причин
09:28 Время начала матча «Амкар» — «Терек» перенесено из-за «Матч ТВ»
09:27 Зобнин: на КК-2017 сборной России для начала нужно выйти из группы
09:17 М. Кин: о дебюте за сборную Англии в матче с Германией можно было только мечтать
09:13 Широков: в сегодняшних успехах «Спартака» есть заслуга Аленичева
09:08 В «Барселоне» недовольны публикацией в прессе об их интересе к Иско
08:56 Мичел: если бы я играл при Пересе, то, возможно, был бы тренером «Реала»
08:38 Зане: я действительно неплохо интегрировался в «Манчестер Сити»
08:01 Коке: конечно, мне хотелось бы, чтобы Диего Коста вернулся в «Атлетико»
08:00 Хёведес считает, что «Шальке-04» борется за выживание в Бундеслиге
07:59 Левандовски: почему игроки «Реала» должны получать больше признания, чем мы?
07:06 Иско не исключает перехода в «Барселону»
07:03 Лопетеги: чувствуем, что люди испытывают энтузиазм в связи со сборной Испании
07:00 Подольски забил Англии в прощальном матче и едва не улетел в небо. Фоторепортаж
06:43 Нойер собирается жениться и сыграть свадьбу в Италии
06:29 Дуглас Коста надеется избежать операции и выйти на поле в текущем сезоне
06:27 Бускетс: хотелось бы завершить карьеру в MLS, а потом стать тренером
06:26 «Барселона» не расстанется с Андре Гомешем
06:02 Бельерин: моя верность Венгеру стоит дороже денег
04:26 Саутгейт: сборная Англии проиграла Германии из-за сказочного гола
03:50 Шишкин: сборная Кот-д'Ивуара ассоциируется с Дрогба
03:36 Зобнин: в сборной нет «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», это отдельная команда
03:18 Врач: текущий уровень тренировок не приносит Глушакову дискомфорта
02:53 Коллина: капитанам команд нужно дать особые полномочия при общении с судьями
02:05 Подольски: спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении 13 лет в сборной
02:05 Агент: Верратти хочет выигрывать важнейшие трофеи, а в «ПСЖ» это не получается
02:05 Кэхилл: Англия атаковала опаснее, но немцы реализовали свои моменты, а мы — нет
01:24 Невеста форварда «Реала» Мораты занимается поиском дома в Лондоне
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
А вам будет не хватать Березуцкого и Игнашевича в сборной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+