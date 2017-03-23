Сидибе признался, что переедет в АПЛ, только если будет иметь игровую практику

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе сказал, что для него очень важна игровая практика и он готов переехать в чемпионат Англии только в том случае, если он там её получит.
«Если я и перейду в команду Премьер-лиги, то должен быть уверен, что буду получать регулярную игровую практику», — сказал француз в эфире RMC.
Ранее руководство «Челси» выразило заинтересованность в защитнике, а скауты лондонского клуба регулярно просматривают матчи Сидибе. В текущем сезоне 24-летний игрок провёл в чемпионате Франции 24 матча и забил два мяча.