Тите: сборная Бразилии пока не гарантировала себе место на ЧМ-2018 в России

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал победу над командой Уругвая (4:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
«Случилось нечто большее, чем я представлял. Это был восьмой матч под моим руководством, но я не мог и предположить, что мы вырастем так быстро, и это делает меня ещё счастливее. Бразилия доминировала на поле, был контроль мяча, скорости. Я понимаю, что однажды мы проиграем, это неизбежно. Но если мы уступим, хорошо играя, сохраняя уровень, то можно будет сказать: что ж, это жизнь. Что касается чемпионата мира в России, то пока рано говорить, что мы гарантировали себе квалификацию», — цитирует Тите GloboEsporte.
После 13 туров Бразилия лидирует в группе, опережая идущий вторым Уругвай на семь очков.