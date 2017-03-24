Бывший нападающий «Динамо» Кураньи объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи объявил сегодня, что завершает свою карьеру. Форвард является серебряным призёром чемпионата Европы 2008 года в составе своей национальной команды.
«В конце концов пришло время. Мне уже 35 лет, и я хочу посвятить время другим вещам», — цитирует Кураньи Bild.
Немецкий игрок помимо «Динамо» за свою карьеру защищал цвета таких клубов, как «Штутгарт», «Шальке-04» и «Хоффенхайм». 11 октября 2008 года, после того как тренер сборной Германии Йоахим Лёв не включил игрока в основной состав на игру со сборной России, Кураньи самовольно уехал домой, после чего больше не вызывался в национальную команду.