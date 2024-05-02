Воспитанник «Динамо»: сначала подрались родители, а потом зарубились команда на команду

Воспитанник московского «Динамо» Алексей Галкин поделился воспоминаниями о драке во время одного из матчей на юношеском уровне.

«Был случай на сборах в Бронницах. Мы играли с командой на год старше. Во время матча родители местных футболистов начали орать на нас и обзывать — не нравилось, что мы побеждаем.

Сначала между собой подрались родители. А уже потом мы зарубились команда на команду. У нас ещё вратарь был каратистом, не Шунин. И все стояли друг за друга. Нашего одного игрока пинали четверо соперников, и как раз таки наш вратарь влетел в эту толпу и уложил трёх. Братья Комбаровы тоже помогали, спина к спине, друг за друга. Чувствовался командный дух, никто не дрогнул, и все были вместе. А у бронницких пятки сверкали нормально. Именно в этом проявляется командный характер, когда мы друг за друга бьёмся против другой команды.

Уже потом эта деревенская команда «Бронницы» собрала полгорода, пришла к нам на базу на разборки, но их не пустила охрана. Мы собрали кого смогли и сами вышли к ним. Но тут приехала полиция, хорошо сработала охрана, и потасовки не случилось. Была ещё история, как мы ходили в город», — сказал Алексей Галкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Полное интервью с Галкиным выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.