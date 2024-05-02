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«Хорошо относится к России». Ловчев назвал главные плюсы тренера «Спартака» Слишковича

«Хорошо относится к России». Ловчев назвал главные плюсы тренера «Спартака» Слишковича
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о временно исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Владимире Слишковиче. По мнению эксперта, важные преимущества боснийского тренера — это хорошее отношение к России и владение русским языком.

«Мы видим, что при Слишковиче команда пока не проигрывает. Он же работал в команде и при Абаскале, знает всех игроков. Но если вы определились, что этот тренер сейчас работает, то дайте ему время, дайте ему показать себя. Все игроки знают: чтобы оценить тренера, с ним нужно поработать. Но важнейшим является для меня, во‑первых, то, что он к России относится хорошо. Во‑вторых, что он по‑русски разговаривает», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, Слишкович был ассистентом Гильермо Абаскаля, а после отставки испанца занял пост и. о. главного тренера «Спартака».

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