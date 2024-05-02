Мишин: меня порадовала новость о продлении контракта Семака с «Зенитом»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Алексей Мишин прокомментировал информацию о продлении контракта Сергея Семака с санкт-петербургским клубом до 2030 года.

– «Зенит» договорился о новом контракте с Семаком до мая 2030 года. Удивила ли вас эта новость?

– Она меня порадовала. Потому что не вижу смысла разрушать тройственный союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды, – приводит слова Мишина «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.