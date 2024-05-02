Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мишин: меня порадовала новость о продлении контракта Семака с «Зенитом»

Мишин: меня порадовала новость о продлении контракта Семака с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Алексей Мишин прокомментировал информацию о продлении контракта Сергея Семака с санкт-петербургским клубом до 2030 года.

– «Зенит» договорился о новом контракте с Семаком до мая 2030 года. Удивила ли вас эта новость?
– Она меня порадовала. Потому что не вижу смысла разрушать тройственный союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды, – приводит слова Мишина «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Материалы по теме
Аршавин оценил решение «Зенита» продлить контракт с Семаком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android