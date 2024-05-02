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Игнатов: без разницы, россиянин или иностранец тренирует «Спартак», сейчас всё устраивает

Игнатов: без разницы, россиянин или иностранец тренирует «Спартак», сейчас всё устраивает
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о национальности будущего тренера красно-белых. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.

— Есть ли для вас разница, кто станет новым тренером «Спартака»: россиянин или иностранец?

— Это не ко мне вопрос. Мне без разницы. Сейчас меня всё устраивает, — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее из «Спартака» был уволен испанский тренер Гильермо Абаскаль. Клуб объявил об уходе специалиста в воскресенье, 14 апреля, после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 42 очка за 26 матчей.

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