Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рангник заявил, что не возглавит «Баварию» и останется тренером сборной Австрии

Рангник заявил, что не возглавит «Баварию» и останется тренером сборной Австрии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник заявил, что не покинет свой пост ради работы в мюнхенской «Баварии».

«Я всем сердцем болею за сборную Австрии. Мне по душе эта задача, и я полон решимости успешно продолжить выбранный нами путь. Я хотел бы особо подчеркнуть, что это не отказ «Баварии», а решение в пользу моей команды и наших общих целей. Мы полностью сосредоточены на предстоящем Евро. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти как можно дальше по турнирной сетке», — приводит слова Рангника Австрийская федерация футбола.

Напомним, 65-летний Рангник возглавляет сборную Австрии с лета 2022 года. Под его руководством австрийская национальная команда вышла на Евро-2024. Ранее сообщалось, что «Бавария» готова назначить Ральфа на должность главного тренера команды.

Материалы по теме
Рангник накануне отменил запланированную встречу с боссами «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android