Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Динамо» Галкин: у нас с детства заставляли играть в футбол пинками

Воспитанник «Динамо» Галкин: у нас с детства заставляли играть в футбол пинками
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник «Нефтяника» (сейчас «Смена»), «Динамо» и «Химок» Алексей Галкин рассказал о детском футболе.

«У нас было очень много сборов, когда отец помогал команде материально. Не у всех всё хорошо было с денюжкой, и я не могу сказать, что у нас всё было супер. Но деньги были, и отец вкладывался в «Нефтяник». Многие родители тоже, сколько могли, скидывались — на экипировку, сборы. Мы, например, ездили на автобусе в Испанию из России. Проезжали через всю Европу, дважды заезжали в Диснейленд. Как раз в Испании мы выиграли самый большой кубок. Если не ошибаюсь, он до сих пор стоит на базе «Смены».

Когда в первый раз летишь на сборы в другую страну, получаешь массу впечатлений. Узнаёшь что-то новое, встречаешь других игроков. У иностранцев совсем другой подход.

У нас всё силовое и уклон на физуху, а у них всё закладывается в технику, физухи как таковой нет. Поэтому в основном по физике мы выигрывали матчи. У нас разные подходы к футболу. Им с детства кинули мяч, и они играют. У нас с детства заставляли играть в футбол пинками. Поэтому я считаю, что подход к тренировкам иногда нужно менять и обращать внимание на мировые практики», — сказал Алексей Галкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Полное интервью Галкина выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android