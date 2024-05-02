Литвинов: может, у кого-то были тёрки с Абаскалем – сейчас все в «Спартаке» успокоились

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался об атмосфере в команде после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Команда всегда расслабляется, когда тренер меняется. Наверное, кто-то успокаивается, кто-то выдыхает. Я всегда был спокоен, если честно. У меня были хорошие отношения с Абаскалем.

Заметно, что особо кардинальных изменений у нас нет в футболе. Владимир до этого работал с нами. Он понимает, на что ребята способны. Понимает, что за такой короткий промежуток времени невозможно изменить команду и стиль игры. С Владимиром до этого общались. Нет такого, что он новый человек и хочет узнать нас поближе. Он со всеми общался и ничего особо не поменялось.

Вы правильно заметили, что некоторые ребята говорят, что кто-то выдохнул. Может, кто-то был недоволен, у кого-то были какие-то тёрки с Абаскалем. Сейчас приобрели спокойствие и уверенность. Когда 11 человек хотят выигрывать, а кто-то там обижен на что-то, а кто-то недоволен чем-то, сложно. Все успокоились — из-за этого и появилась вот эта нотка», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.