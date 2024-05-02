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Воспитанник «Динамо» Галкин: Шунин не лез в какие-то движухи, как Комбаровы

Воспитанник «Динамо» Галкин: Шунин не лез в какие-то движухи, как Комбаровы
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Воспитанник московского «Динамо» Алексей Галкин поделился воспоминаниями о своём пребывании в футбольной школе бело-голубых.

«Из «Спартака-2» перешёл в школу «Динамо» с ребятами 1987 года рождения. Тренером был Юрий Алексеевич Ментюков, достаточно известный специалист. Там и начиналась моя основная карьера. Тогда же в «Динамо» начала набираться команда моего возраста. Антон Шунин к тому времени уже был коренным динамовцем, одним из основных игроков команды.

Антоха был спокойным адекватным парнем. Он может постоять за себя, но в какие-то движухи, как Комбаровы, не лез. Шунин — умный, хороший, прыгучий вратарь, но при этом мог пропустить лёгкий мяч — со всеми бывает. Думаю, Шунин спокойно мог заиграть в Европе. На тот момент у Антона не было лидерских качеств, но ими больше выделялся Димка Комбаров», — сказал Алексей Галкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Полное интервью Галкина выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время

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