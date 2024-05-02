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Руслан Литвинов прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России

Руслан Литвинов прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России
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Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу своей команды в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:0).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Самое главное, что выиграли у «Динамо» и прошли дальше. Впереди ещё игра перед финалом. Узнаем соперника — будем настраиваться и готовиться.

Не знаю, как объяснить великолепную статистику в матчах с «Динамо». Слава богу, что так происходит и мы их побеждаем. Рад, что выиграли у «Динамо», не пропустили. В последние минуты был какой-то навал на наши ворота, но счёт был 2:0, и понимали, что им нужно забить два, чтобы отыграться. Думаю, что болельщики были уверены и спокойны.

Если честно, без разницы, с кем играть. Сейчас такие стадии, где может произойти всё что угодно. Со всеми соперниками будет тяжело. Не будем загадывать и говорить. Без разницы, честно», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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