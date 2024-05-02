Руслан Литвинов прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу своей команды в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:0).

«Самое главное, что выиграли у «Динамо» и прошли дальше. Впереди ещё игра перед финалом. Узнаем соперника — будем настраиваться и готовиться.

Не знаю, как объяснить великолепную статистику в матчах с «Динамо». Слава богу, что так происходит и мы их побеждаем. Рад, что выиграли у «Динамо», не пропустили. В последние минуты был какой-то навал на наши ворота, но счёт был 2:0, и понимали, что им нужно забить два, чтобы отыграться. Думаю, что болельщики были уверены и спокойны.

Если честно, без разницы, с кем играть. Сейчас такие стадии, где может произойти всё что угодно. Со всеми соперниками будет тяжело. Не будем загадывать и говорить. Без разницы, честно», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.