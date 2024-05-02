Тренер «Динамо» Личка высказался об игре Смолова в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос об игре нападающего Фёдора Смолова в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:2). Фёдор Смолов вышел на поле с первых минут и был заменён на 74-й минуте.

«Как оценю игру Фёдора Смолова? Во втором тайме мы решили перейти на схему 3-5-2. Они с Тюкой [Тюкавиным] должны были оказывать давление на защиту, плюс Федя умеет принимать нестандартные решения. Потом я выпустил в нападение Грулёва. Но, к сожалению, сегодня не было хороших передач на нападающих. У Тюки был один хороший момент, когда он пробил головой, плюс ещё раз он хорошо принял мяч спиной к воротам и хотел бить с разворота», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».