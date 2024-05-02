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Тренер «Динамо» Личка высказался об игре Смолова в матче со «Спартаком»

Тренер «Динамо» Личка высказался об игре Смолова в матче со «Спартаком»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос об игре нападающего Фёдора Смолова в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:2). Фёдор Смолов вышел на поле с первых минут и был заменён на 74-й минуте.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Как оценю игру Фёдора Смолова? Во втором тайме мы решили перейти на схему 3-5-2. Они с Тюкой [Тюкавиным] должны были оказывать давление на защиту, плюс Федя умеет принимать нестандартные решения. Потом я выпустил в нападение Грулёва. Но, к сожалению, сегодня не было хороших передач на нападающих. У Тюки был один хороший момент, когда он пробил головой, плюс ещё раз он хорошо принял мяч спиной к воротам и хотел бить с разворота», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

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