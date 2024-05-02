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Нападающий «Спартака» Игнатов: в теории мы ещё можем стать чемпионами

Нападающий «Спартака» Игнатов: в теории мы ещё можем стать чемпионами
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Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов считает, что красно-белые ещё могут выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2023/2024.

— «Спартак» ещё может попасть в топ-3 РПЛ. Не обесценились ли медали без еврокубков, кроме золота?
— Наша задача — выигрывать каждый матч, а дальше посмотрим. В теории мы ещё можем стать чемпионами. Почему нет? Поэтому будем бороться до конца и стараться побеждать в каждом матче, — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков за четыре матча до завершения сезона-2023/2024.

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