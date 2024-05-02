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РФС получил предложение провести матч с командой Таджикистана в России

РФС получил предложение провести матч с командой Таджикистана в России
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Федерация футбола Таджикистана предложила Российскому футбольному союзу провести товарищеский матч сборных, но в РФС пока что изучают варианты проведения игр с другими соперниками.

«У сборных Киргизии, Таджикистана и Узбекистана сейчас официальные соревнования. В частности, сборная Узбекистана — очень сильная команда, думаю, что она пройдёт очень далеко в отборе. Поэтому мы обсуждаем, Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские встречи. В своём последнем матче подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию со счётом 4:0.

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