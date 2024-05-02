«Рома» — «Байер»: во сколько начало матча 1/2 финала Лиги Европы, где смотреть

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы встретятся итальянская «Рома» и немецкий «Байер». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1/4 финала «Рома» встречалась с итальянским «Миланом». Римляне выиграли обе встречи — 1:0 и 2:1. «Байер» играл с английским «Вест Хэм Юнайтед». В первом матче немецкий клуб одержал победу со счётом 2:0, вторая встреча завершилась вничью — 1:1. В другой паре полуфинала Лиги Европы встретятся французский «Марсель» и итальянская «Аталанта».