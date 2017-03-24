Китайский игрок, который наступил на ногу Витселю, дисквалифицирован на полгода

Полузащитник «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн получил дисквалификацию на полгода от китайской футбольной ассоциации, сообщает Goal.
В матче 2-го тура китайской Суперлиги с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1) Шэн на 24-й минуте специально наступил на ногу бывшему полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю и получил прямую красную карточку. Ранее Шэн был оштрафован за этот эпизод собственным клубом на € 40 тыс. и отправлен в резервную команду, а позже руководство «Шанхай Шэньхуа» решило наказать хавбека ещё и сокращением зарплаты до конца сезона. Теперь Шэн получает минимально возможную зарплату.
Также отмечается, что другой хавбек «Шанхай Шеньхуа» Сунь Шилинь был дисквалифицирован на два матча за то, что в этой же встрече высмеял нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато, не реализовавшего пенальти. Шилинь показал бразильцу поднятые вверх пальцы.
Видео фола Цинь Шэна на Акселе Витселе можно посмотреть в «Твиттере».