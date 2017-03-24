Ндри: после игры Россия – Кот-д’Ивуар звонили с родины, подшучивали. Было стыдно

Выступающий за ярославский «Шинник» ивуарийский футболист Алли Ндри признался, что удивился тому, как легко его соотечественники разобрались в товарищеском матче со сборной России, которой, по его словам нужно время, чтобы стать командой. Подопечные Станислава Черчесова в Краснодаре уступили со счётом 0:2.
«Если честно, не ожидал увидеть подобного. Несмотря на отсутствие ряда игроков, ещё недавно незаменимых, в том числе травмированного Жервиньо, Кот-д’Ивуар показал себя с хорошей стороны. Редко бывает, чтобы процесс перестройки дал результат так быстро. Понятно, что те же Заа и Коджиа выступают в Англии, но всё равно – как же легко всё получалось. Второй гол – Заха проскочил мимо троих! Как так?
Мне звонили с родины друзья, подшучивали: «Ну, что скажешь, как мы вас?». Мне было стыдно. При этом не считаю, что российские футболисты слабые. Пришли новые люди, изменился состав. Новая команда. Нужно время – и тогда всё заработает», — цитирует Ндри интернет-издание Sportbox.