«Боруссия» обыграла «ПСЖ», «Даллас» совершил камбэк в серии с «Вегасом». Главное к утру

«Боруссия» (Дортмунд) обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, «Даллас Старз» обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:2) и вышел вперёд в серии (3-2), полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо сделал 12 обводок в матче с «ПСЖ» и побил достижение Лионеля Месси. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».