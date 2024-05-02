«Боруссия» обыграла «ПСЖ», «Даллас» совершил камбэк в серии с «Вегасом». Главное к утру
«Боруссия» (Дортмунд) обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, «Даллас Старз» обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:2) и вышел вперёд в серии (3-2), полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо сделал 12 обводок в матче с «ПСЖ» и побил достижение Лионеля Месси. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Боруссия» Д обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
- «Даллас» впервые в истории перевернул серию после того, как уступал в ней 0-2.
- Санчо сделал 12 обводок в игре с «ПСЖ», превзойдя достижение Месси 16-летней давности.
- Дубль Роналду вывел «Аль-Наср» в финал Кубка короля Саудовской Аравии.
- «Бостон» разгромил «Майами» и вышел в следующий раунд плей-офф НБА.
- Бундеслига получила дополнительное место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
- Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и выйти вперёд в серии.
- Рублёв объяснил конфликт с судьёй во время матча с Алькарасом на турнире в Мадриде.
- Уоррен Заир-Эмери стал вторым самым молодым игроком, сыгравшим в старте полуфинала ЛЧ.
- Автобус «ПСЖ» покинул стадион в Дортмунде без Килиана Мбаппе.
- Ронни О'Салливан отдаст лидерство в мировом рейтинге Марку Аллену по итогам ЧМ-2024.
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