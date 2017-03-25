Иско: переход в «Барселону»? Некоторым необходимо что-то выдумать

Полузащитник мадридского «Реала» Иско прокомментировал информацию испанских СМИ о заинтересованности «Барселоны» в его услугах. Сообщалось, в частности, что каталонский клуб предлагает ему € 20 млн подъёмных, если в 2018 году он на правах свободного агента пополнит ряды сине-гранатовых.
«Переход в «Барселону»? Футболисты всегда связаны со слухами и вообще со всем. Мы уже привыкли к этому. Дело в том, что некоторым необходимо что-то выдумать, когда в чемпионате Испании перерыв. Не знаю, зачем им это надо. Я сам высказываюсь на поле и стараюсь быть как можно более полезным своей команде», — цитирует Иско Marca.