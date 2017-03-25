Пятов: сборная Украины сама виновата в поражении от Хорватии

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал поражение от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.
«Первый тайм не удался. Пытались выходить вперёд за счёт коротких передач, но хорваты были готовы к этому. Где-то можно было проще сыграть. Сами виноваты.
Андрей Шевченко сказал, что, если будем играть так, как провели второй тайм, шансы по-прежнему остаются. Будем бороться до конца. Наша задача – побеждать в каждом матче. Да, матчи складываются по-разному, но мы всегда стараемся», — цитирует Пятова «Террикон».