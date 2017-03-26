Радимов: «Зенит-2» проделал такой путь до Владивостока, чтобы играть на сене?

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от ничьей в матче 28-го тура Футбольной национальной лиги с «Лучом-Энергией». Встреча проходила во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 0:0.
«Обе команды находятся в таком турниром положении, что очки нужны и тем, и другим. Сегодня мы особого футбола не увидели. Честно говоря, будь я болельщиком, такая игра мне бы не понравилась. Но наступает такой момент, когда надо играть на результат в ущерб красивому футболу. Нам приходится набирать очки именно таким образом, приходится жертвовать.
Понятно, что зрители хотят видеть голы. Но давайте откровенно: назвать то, на чем мы сегодня играли, футбольным полем язык не повернется. Я приезжал сюда как игрок лет десять назад, и здесь был праздник футбола. То, что я вижу сегодня… Мы проделали такой путь, чтобы играть на сене? Мне кажется, старую траву надо убирать, чтобы новая пробивалась. Поэтому говорить о каком-то футболе сложно. Но и мы довольны, что набрали очко, и «Луч», — цитирует Радимова сайт клуба.