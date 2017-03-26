Сборная России U17 не сумела выйти в финальную стадию чемпионата Европы

Юношеская сборная России (игроки 2000 г.р.) не сумела пробиться в финальный стадию чемпионата Европы — 2017 среди футболистов до 17 лет.
В решающем матче подопечные Дмитрия Ульянова в венгерском городе Дабаше сыграли вничью со счётом 0:0 с командой Израиля.
В финальную стадию россиян выводила только победа. В параллельной встрече сборная Венгрии с минимальным счётом победила команду Норвегии. Именно эти две сборные поедут в мае в Хорватию, где состоится финальный этап чемпионата Европы. Россияне же остались на четвёртом месте в группе.