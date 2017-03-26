Кирьяков: «Арсенал» может занести себе в актив первый тайм матча с ЦСКА

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от товарищеского матча с ЦСКА (0:2).
«Благодарим ЦСКА за то, что приняли наше предложение сыграть сегодня товарищеский матч. Мы сделали акцент на первый тайм, во второй половине дали возможность проявить себя тем, кто редко играет или не играет вообще. Первый тайм можем занести себе в актив — моменты у ЦСКА были только на стандартах, мы же подходили к воротам „армейцев“ и пытались комбинировать.
Во втором тайме увидели другую картину, зато посмотрели ближайший резерв на фоне чемпиона. Могу выделить молодого полузащитника Буранова: он был очень активен, желание било через край, пускай иногда его действия нельзя назвать акцентированными», — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.